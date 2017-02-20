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Soma davası 18 Nisan’a ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6'sı tutuklu, toplam 51 sanığın yargılandığı dava 18 Nisan tarihine ertelendi.

Soma davası 18 Nisana ertelendi

20 Şubat 2017 16:17

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada savcı mütalaasının ardından müdahil ve sanık avukatlardan alınan değerlendirmeler sonucu mahkemeye ara verildi. Verilen aranın ardından tekrar saat 14.30’da toplanan mahkeme heyetine sanık avukatları, mahkemenin oluşturmuş olduğu bilirkişilerin görüşleri yeni dosyada yer aldığı için bu değerlendirmelere karşı beyanda bulunmak istediklerini belirttiler. Mahkemeden 3 aylık bir süre talep eden sanık avukatlarına karşı, mahkeme başkanı Aytaç Ballı davayı 58 gün sonra 18 Nisan 2017 Salı gününe erteledi. Dava sonunda tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 

Barış Gezici

Etiketler: dava, Soma Davası


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