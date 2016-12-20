Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13. duruşması görülen Soma maden faciasına ilişkin davaya Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı. 13. duruşmanın 3. oturumda mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporu okunmasının ardından sanık avukatların talep ve görüşleri alındı.

'Yeni bilirkişi oluşturulsun' talebi

Bilirkişi raporunun beklentileri karşılamadığını savunan sanık avukatları, raporlar arasında çelişkilerin bulunduğunu ve yeni bilirkişi heyeti tarafından yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Sanık avukatlarının görüşlerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı tarafından duruşmaya 1 saat ara verildi.

'Yeni bilirkişi oluşturulsun' talebi reddedildi

Aranın ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, yeni bilirkişi heyeti ve yeni bilirkişi raporu hazırlanması taleplerinin reddine, ayrıca bilirkişi heyetinde yer alan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maden'in heyetten çekilme talebi ve gerekçelerinin reddine ve bilirkişi görevi gereğini yapmaktan kaçındığı gerekçesiyle hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini ve duruşmayı 23 ocak 2017 tarihine ertelediğini açıkladı.



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