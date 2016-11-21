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Soma davası bir kez daha ertelendi

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Soma maden kazası ceza davası ek bilirkişi raporunun gelmemesi üzerine 12 Aralık tarihine ertelendi.

Soma davası bir kez daha ertelendi

21 Kasım 2016 12:14

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının ceza davasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davanın 12'nci duruşması olan oturuma 11'inci duruşmada talep edilen ek bilirkişi raporunun gelmemesi üzerine mahkeme başkanı Aytaç Ballı davayı 12 Aralık tarihine erteledi.

Soma davası hakkında
Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen ocakta, 13 Mayıs 2014 tarihinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangında, 420 metre derinlik ve 3.5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

İstenen ceza
Davada, tutuklu sanıklar Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı, Ertan Ersoy, Mehmet Ali Günay Çelik ile 5'inci duruşma sonunda yargılanmalarına tutuksuz devam edilmesine karar verilen vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık, "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanıyor.
Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. Bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri gerekçesiyle aynı aralıktaki ceza süresinin, üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.

BARIŞ GEZİCİ 

Etiketler: Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, Can Gürkan, Soma Davası


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