Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın 14. duruşmasının ilk oturumu tamamlandı. Duruşmanın ilk oturumunda tutuklu bulunan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, avukatları Kadir Çekin ve Abdurrahman Gök, bilirkişi raporu üzerinden savunmalarını yaptı. Bilirkişi raporunu eleştiren sanık ve avukatları, raporu hazırlayan üyelerin mahkemeye çağrılarak dinlenilmesini talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Abdurrahman Gök de, davaya dahil olan şirketin patronu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit’in dosyasının daha detaylı incelenmesi amacıyla mahkeme başkanından asgari 3 ay süre verilmesini talep etti. Mevcut bilirkişi raporunun eksik ve yanlışlarla dolu olduğunu iddia eden Gök, mahkemece yeni bir bilirkişi heyetinin oluşturulmasını ve dosyayı devralması gerektiğini söyledi. Avukat Gök, ayrıca Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı’nın mahkeme kararlarını içinde mahkeme heyeti üyeleri ve bilirkişi heyetinin bulunduğu WhastApp grubu üzerinden paylaştığı iddialarıyla ilgili şikayet dilekçesi verdiklerini ve konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini kaydetti. Gök, WhatsApp konuşmalarının dosyaya girmesini ve bir örneğinin kendilerine verilmesini de talep etti.

Mağdur aile avukatlarından Deniz Er Çamlı ise, davaya dahil olan ve tutuksuz yargılanan şirketin patronu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit, İş Güvenlik Uzmanı Murat Bodur için kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak tutuklama kararının çıkarılmasını veya mahkemenin zorla getirme hakkını kullanmasını talep etti.

Söz isteyen sanıkları ve taraf avukatlarını dinleyen Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmayı yarın sabah saat 09.00’a erteledi.

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın