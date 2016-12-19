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Soma davası yarına ertelendi

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin öldüğü maden faciasıyla ilgili 6’sı tutuklu 46 sanıklı davanın 13. oturumunun ilk günü sona erdi. Reddi hakim tartışmalarının yer aldığı 13. oturumun ilk gününün sonunda mahkeme başkanı Aytaç Ballı duruşmayı yarın sabaha erteledi.

Soma davası yarına ertelendi

19 Aralık 2016 17:38

Oturumun ilk gününde ek bilir kişi raporunda yer alan mahkeme başkanı Aytaç Ballı’nın WhatsApp grubu kurduğuna yönelik ve buradan haberleşme sağlandığından dolayı sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Bunun üzerine kısa bir ara verilen mahkeme öğleden sonra devam etti ve mahkeme başkanı Ballı, reddi hakim talebini kabul etmedi. Süreci açık bir şekilde yürüttüklerini belirten mahkeme başkanı Aytaç Ballı, mahkemenin kendisini savunma durumunun olmadığını, belgeleri gizleme gibi bir durumlarının olmadığını ve gerekli yerlere belgelerin gönderildiğini belirtti.
Sanık avukatlarından Faruk Çalışkan ise bilirkişi raporu üyelerinden bir imza eksik olduğunu iddia ederek raporun bu şekilde yayınlanmaması gerektiğini savundu. Ayrıca Çalışkan, faksla gelen belgenin kabul edildiği ancak kargo ile gelen belgelerin kabul edilmediğinin altını çizdi.
Oturum sonunda mahkeme başkanı Aytaç Ballı, tutuklu bulunan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşmayı yarına erteledi.

Barış Gezici 

 


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