Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ceza davasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 13’üncü duruşmasına bilirkişi ek raporunun okunmasıyla başlandı. Müşteki avukatlarının taleplerinin ardından bilgisayarlarda oluşan hata üzerine duruşmaya 15 dakika ara verildi. Verilen arada teknik arızanın giderilememesi üzerine duruşmaya 19 Aralık tarihine kadar ara verildi.

BİLİRKİŞİ DENETMENLERİN DE SORUMLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Bilirkişi ek raporunda olayın benzersiz bir iş kazası ve ihmaller zinciri olduğu vurgulanarak, olayda ortaklaşa sorumluluk ve ihmalin söz konusu olduğu kaydedildi. Meydana gelen faciada sadece Soma Kömürleri A.Ş.’nin yetkililerinin değil, burayı denetlemekle yükümlü olan kamu kurumlarının da sorumlu olduğu vurgulandı. Sanık avukatlarının sabotaj iddialarının da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan ek raporda, inisiyatif kullanma yetkisi olan bütün sorumluların asli kusurlu olduğu, emirleri yerine getirenlerin ve madende rutin iş yapanların herhangi bir suçu olmadığı kaydedildi.

ALT SINIRDAN DEĞİL ÜST SINIRDAN YARGILAMA İSTEDİ

Ek raporun okunmasının ardından müşteki avukatlarından Selçuk Kozağaçlı ek raporun ana raporu tamamlar nitelikte olduğunu ve madeni denetlemekle yükümlü kurumların da sorumlu tutulduğunu, bu nedenle de ilgili bakanlıklara yazılar yazılarak bu kişilerin isimlerinin istenmesi gerektiğini dile getirdi. Kozağaçlı, mahkemenin artık esas yönünden sorumlular hakkında hüküm vermesi gerektiğini ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini isteyerek mahkemenin alt sınırdan değil üst sınırdan yargılama yapması gerektiğini belirtti.

Davaya dahil edilecek ve aralarında Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın da bulunduğu kişilerin taksirle adam öldürme yerine bilinçli taksirle adam öldürme şeklinde dava açılması gerektiğini kaydeden müşteki avukatlarından Denizer Şanlı, Alp Gürkan ve Hayri Kebapçılar’ın birinci derecede suçlu olduğunu belirterek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Müşteki avukatlarından Can Atalay da birleştirme talebiyle açılan davada ifadelerin alınmaya başladığını, bu ifadelerin alınmaya başlamasıyla yeni tanıkların ortaya çıkabileceği ihtimali üzerine ve tutuklu sanıkların aynı suçu işleme potansiyellerinin devamının göz önünde bulundurularak, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

Müşteki avukatlarının taleplerinin alınmasının tamamlanmasının ardından bilgisayarlarda hata oluşması üzerine duruşmaya 15 dakika ara verildi. Ara bitiminde teknik arızanın giderilememesi üzerine duruşmaya 19 Aralık tarihine kadar ara verildi.