Konu ile ilgili açıklama yapan Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, "Son bilirkişi raporuna göre Soma Cumhuriyet Savcılığı fezlekesini hazırlayıp Akhisar Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Evinç hakkında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada sanıkların talimatla ifadelerin alınmasına karar verilmişti. Talimat mahkemeye ulaştı. Hayri Kebapçılar 12 Aralık tarihinde İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Aralık 2016 tarihinde ifade verecek. Yine Murat Bodur ve Haluk Evinç ise 5 Aralık 2016 tarihinde Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde ifade verecek. Bu ifadeler alındıktan sonra Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine gelecek, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi esas davayla bu son açılan davanın birleştirilip birleştirilmemesi konusunda karar verecek.

15 yıla kadar hapisleri isteniyor

Soma Kömürleri A.Ş patronu Alp Gürkan ve 4 yönetim kurulu üyesi hakkında bilirkişi raporu doğrultusunda delillerin ortaya çıkmasıyla, Alp Gürkan ile yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur ve Haluk Evinç hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yılmaz Sarıpınar