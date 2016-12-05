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Soma davasında Alp Gürkan ve 4 yönetici ifade verecek

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ceza davasında yeni bilirkişi raporu doğrultusunda delillerin ortaya çıkmasıyla, haklarında dava açılan Soma Kömürleri A.Ş patronu Alp Gürkan ve 4 yönetici ifade verecek.

Soma davasında Alp Gürkan ve 4 yönetici ifade verecek

05 Aralık 2016 09:47

Konu ile ilgili açıklama yapan Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, "Son bilirkişi raporuna göre Soma Cumhuriyet Savcılığı fezlekesini hazırlayıp Akhisar Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Evinç hakkında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada sanıkların talimatla ifadelerin alınmasına karar verilmişti. Talimat mahkemeye ulaştı. Hayri Kebapçılar 12 Aralık tarihinde İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Aralık 2016 tarihinde ifade verecek. Yine Murat Bodur ve Haluk Evinç ise 5 Aralık 2016 tarihinde Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde ifade verecek. Bu ifadeler alındıktan sonra Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine gelecek, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi esas davayla bu son açılan davanın birleştirilip birleştirilmemesi konusunda karar verecek.

15 yıla kadar hapisleri isteniyor
Soma Kömürleri A.Ş patronu Alp Gürkan ve 4 yönetim kurulu üyesi hakkında bilirkişi raporu doğrultusunda delillerin ortaya çıkmasıyla, Alp Gürkan ile yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur ve Haluk Evinç hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: Alp Gürkan, Soma Davası


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