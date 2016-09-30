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Soma davasında önemli gelişme

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüne sebep olan maden faciasının ardından hakkında ceza davası açılması talep edilen, facianın yaşandığı madenin patronu Alp Gürkan hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı.

Soma davasında önemli gelişme

30 Eylül 2016 13:18

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan hakkında 30 Ekim 2014 tarihinde açılan davanın ardından verilen takipsizlik kararı son bilirkişi raporu doğrultusunda bir mağdur avukatının verdiği dilekçe ile kaldırıldı.

30 Ekim 2014 tarihinde Alp Gürkan, Haluk Sevinç ve Hayri Kebapçılar hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Akhisar'da devam eden Ceza davasında mahkemenin görevlendirdiği bilirkişinin raporunda yargılananlar isimler dışında Alp Gürkan, Haluk Sevinç ve Hayri Kebapçılar'ın da suçlu olduğunu işaret edilmişti. Bilirkişinin bu raporundan sonra bir mağdur avukatı Akhisar Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılmasını talep etti. Akhisar Ceza Hakimliği de bilirkişi raporuna istinaden takipsizlik kararını kaldırarak 3 kişi hakkında yargılama yolunu açtı.

Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından Alp Gürkan, Haluk Sevinç ve Hayri Kebapçılar hakkında Akhisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açılarak Soma Maden Kazası ceza davası kapsamında yargılanmaları bekleniyor.

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: Soma Davası


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