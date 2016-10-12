Soma davasının 11. duruşması, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmanın ilk oturumunda “reddi hakim” talebinde bulunan sanık avukatlarının bu talebi mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi. Ardından 262 sayfalık bilirkişi raporuna ilişkin sanıkların ve avukatların beyanları alındı. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, duruşmayı yarın sabah saat 09.00’a erteledi.

Duruşmanın ardından İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, bugün yapılan oturumda artık sanıkların ciddi bir itirazda bulunamadığının altını çizerek, davada karar aşamasına yaklaşıldığını iddia etti. Kozağaçlı, “İki çok önemli şey olduğuna inanıyoruz bugün. Bunlardan birincisi bilirkişi raporuna ilişkin sanıkların ve avukatların beyanlarını aldık. Gerçekten hiçbir ciddi önemli bir itiraz olmadığını gördük. Dosya artık karar verilebilecek bir durumdadır ve bir kere daha bunu öğrenmiş olduk. İkincisi ise gerçekten bir çaresizlik gördük. Televizyon programlarından, MİT raporlarından inanılmaz dosyayı sulandıran artık bir savunma kalmadığını gösteren işler yapıldı. Bunlar da başka bir anlamda dosyanın bittiğini gösteriyor. Artık savunma makamına söylenecek bir sözü kalmamış olduğunu anladık. Dosya bitti, ufağı tefeği temizleyeceğiz ve karara doğru gidiyoruz” dedi.

Artık karara doğru gittiklerini kaydeden Kozağaçlı, “Yarın ise umut ediyoruz konuşulacak ve tutukluluk devam edecek. Belki bilirkişiye ek rapor gönderebilir mahkeme. 1 veya 2 ay içerisinde bu ek rapor gelir, ondan sonra artık kararı bekliyoruz” diye konuştu.

Barış Gezici

