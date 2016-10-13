Soma'da 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen kömür madeni işletmesindeki kaza sonucu hayatını kaybeden 301 madencinin davasının görüldüğü 11. duruşma dün başlamış, ilk oturumda tutuklu sanık Soma Kömürleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın Avukatları Kadir Çekin ve Abdurrahman Gök reddi hakim talebinde bulunurken, mahkeme heyeti bu talebi reddetmişti. Ardından dün 262 sayfalık bilirkişi raporu için sanık ve avukatlarının beyanları alındı.

Bugün ikinci oturum sabah saat 09.30’da başladı. Şehit madencilerin aileleri kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin aramalarının ardından mahkeme salonuna giriş yaptılar. Tutuklu sanıklar Ramazan Doğru, Ertan Ersoy, Mehmet Ali Günaycelik, İsmail Adalı ve Akın Çelik askeri araç eşliğinde mahkeme salonuna getirildi.

Barış Gezici