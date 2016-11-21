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Soma davasının 12. duruşması başladı

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen kömür madeni işletmesindeki kaza sonucu hayatını kaybeden 301 madencinin davasının görüldüğü 12. duruşma bugün saat 09.30’da başladı.

Soma davasının 12. duruşması başladı

21 Kasım 2016 10:28

Duruşma öncesi Soma maden şehidi aileleri ile onlara destek veren sivil toplum örgütü temsilcileri ellerinde pankartlar eşliğinde İstasyon mevkiinden davanın görüldüğü ağır ceza mahkemesine kadar Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinde yürüyüş yaptı. Mahkeme önünde toplanan ve atılan sloganların ardından davayı izlemek isteyen aileler, polis kontrolündeki denetimlerden sonra mahkeme salonuna girdi.
Mahkeme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manisa Baro Başkanı ve davayı takip eden avukatlardan Ali Arslan, halihazırda halen ek raporun gelmediğini, mahkeme başkanı Aytaç Ballı’nın duruşmayı en kısa sürede ek raporun gelmesi istemiyle erteleyebileceğini belirtti. 

Barış Gezici

Etiketler: Soma Davası


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