Soma davasının 20’nci duruşması yarına ertelendi

Mağdur ailelerin avukatları mahkeme heyetinin değişmesinden dolayı daha önce verdiği birçok beyanlarını yeniledi. Müdahil avukatlarda Akçay Taşçı, ocakta üretilen kömürün yaklaşık 25 milyon ton civarında olduğunu ve buna karşın 1 milyar civarında bir gelir olduğunu ifade ederek ocaktaki yapılanmanın faciayı getirdiğini iddia etti. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. üretim yapılan ayakları dayı başlarına teslim ettiğini kaydeden avukat Akçay Taşçı, üretimde kullandırılan 23 taşeron firma aralarında üretim rekabeti yaptırıldığını iddia etti. Müfettiş denetimlerinin önceden haber alındığını iddia eden Taşçı, ocaktaki sıcaklık artışlarının da dikkate alınmadığını söyledi.

Öte yandan müdahil avukatlardan Veysel Gül işletmede çalışan işçilere göstermelik eğitim verildiğini savunarak iş sağlığı ve güvenliğini göstermelik yapıldığını iddia etti. Müdahil avukatlardan Nergiz Aslan ise böyle bir facianın ön görüldüğü birçok sayıda belge ve rapor bulunduğunu iddia ederek şirket yetkililerin cezalandırılması talebinde bulundu. Son olarak mahkeme başkanı Salih Pehlivan ailelere söz vererek duruşmayı yarın sabaha erteledi.

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