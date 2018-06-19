Soma davasının 22. duruşması ertelendi

Yaklaşık 3 yıldır Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 5'i tutuklu 51 sanıklı ceza davasında karar öncesi savunmalar alınmaya devam ediliyor. Sabah müşteki avukatlarının ardından da tutuklu sanıklar Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ve şirketin Genel Müdürü Ramazan Doğru'nun savunmasını vermesinin ardından mahkeme heyeti davanın 22. duruşmasını 20 Haziran Çarşamba gününe erteledi. Davaya yarın diğer tutuklu 3 sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının alınmasıyla devam edilecek. 22. duruşmanın tamamlanmasının ardından mahkeme heyetinin kararı açıklamak üzere ara karar vermesi bekleniyor.

Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ - Barış Gezici

