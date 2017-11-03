Soma konutlarını Başbakan Yardımcısı Akdağ teslim etti

Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından, Doğuş Holding madenci yakınları için 301 konut projesini hayata geçirmişti. Proje 1.5 yılda tamamlanırken, teslim içinde bir tören düzenlendi. Törene, Manisa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle katıldı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Doğuş Holding'in Soma şehitlerinin yakınları için yaptırdığı konutların yanındayız. 301+5 konut bulunuyor. 301'i aileler için diğer 5'i burada çalışanlar için. Okulu, camisi, parkları ve bütün sosyal donatı alanlarıyla burada mükemmel bir yerleşim alanı oluşturulmuş durumda. Bütün aileler adına hem Cumhurbaşkanımıza hem de Doğuş Holding'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, maden şehidi yakınları ile yakından ilgilenirken, aileler de Akdağ'a ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Ardından açılışı yapılan konutların anahtarları Başbakan Yaardımcısı Recep Akdağ ve protokol tarafından tek tek ailelere teslim edildi. Düzenlenen programa, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'in yanı sıra Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akhan, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene ile maden şehidi yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz Sarıpınar

