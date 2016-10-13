Kulübün maçlarını ve antrenmanlarını yaptığı Nazım Yavuz Stadyumu'na giren hırsız veya hırsızlar malzeme odalarının kapılarını kırarak tüm malzemeleri çaldı. Kulüp Başkanı Hasan Artar, hırsızlıklardan yıldığını belirterek, "Zaten kıt kanaat işi götürüyoruz. Yeri geliyor masrafları cebimizden karşılıyoruz. Bunun üzerine hırsızların 4. defa stadyuma girerek kapıları kırmak marifetiyle malzemelerimizi çalması bizi perişan etti." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yılmaz Sarıpınar