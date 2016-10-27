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Soma'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.


27 Ekim 2016 18:54

Akhisar merkezli yoğun depremler nedeniyle diken üstünde olan Soma'da İlçe Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gereği Cenkyeri Mahallesi merkezli 6 şiddetindeki depremde çok sayıda kişi yaralı olarak hastaneye getirildi. Hastane Afet Planı ekibi haberi alır almaz hemen ekipleri koordine etti. Hastanenin bahçesine kurulan yataklarda ambulanslarla hastaneye getirilen yaralılara müdahale edildi. Tatbikatı gerçek zanneden hastanedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Hastane çalışanları depremin şokunu atlatamadan tatbikat planı çerçevesinde bu defa hastanenin Genel Cerrah Servisi'nde yangın meydana geldi. Hemen hastaneye gelen itfaiye ekibi, 2. kattaki yaralıları ve hastaları aşağı indirdi. Ağır yanıkları olan bir kişi ise tedaviye alındı.

13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madenciyi kaybeden Somalılar, ambulans ve itfaiye sirenlerinin arka arkaya duyulmasıyla irkildi. Ancak bu defakinin deprem tatbikatı olduğu öğrenilince vatandaşlar rahat bir nefes aldılar. 

Yılmaz Sarıpınar
 

Etiketler: deprem tatbikatı, soma


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