Soma’da iki kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Soma ilçesinde 25 ve 26 Ocak tarihlerinde, bir büfeden aldıkları metil alkolü tüketen 4 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.Ö. (46) Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken İ.G. ise Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. K.P. C.G.’nin ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaparak soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "25 Ocak tarihinde K.P. (57) ve Ö.Ö. (46) isimli şahıslar metil alkol zehirlenmesinden dolayı Soma Devlet hastanesine getirildi. K.P. yoğun bakıma alınmış Ö.Ö. ise sevk edildiği hastanede eks olmuştur. 26 Ocak tarihinde ise yine metil alkol zehirlenmesinden dolayı İ.G. ve oğlu C.G. isimli şahıslar Soma Devlet Hastanesine getirilmiş ve şahıslar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. İ.G. yolda eks olmuştur. C.G. ile sevk öncesi yapılan görüşmede kendilerini zehirleyen içkileri Atatürk Caddesindeki bir büfeden aldıklarını ifade etmiştir. Büfe sahibi sorgusunda alkolü kendisinin değil bir başka arkadaşının ürettiğini ifade etmiştir. Söz konusu şahıs yakalanmış olup evinde yapılan aramada 24 litre hazırlanmış rakı, 13 adet doluma hazır 100’lük rakı şişesi, 6 litre anason aroması, 1 litre votka aroması, içkiyi damıtmak için kullanılan iki adet pet 10 litrelik pet şişelerden yapılmış araç, çok sayıda doluma hazır pet şişe ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın da bu şekilde ev yapımı alkolleri tüketmemelerini, ikametlerinde var ise emniyet görevlilerine teslim etmeleri gerektiği önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yılmaz Sarıpınar

