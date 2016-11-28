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Soma'da işçinin zaferi

Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleştirilen Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 2 Nolu Şubesi Genel Kurulu'nda Demirexport Madeni işçileri resmen sendikalı oldu.


28 Kasım 2016 13:33

Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi döneminde kurulması için çalışma yürütülen ve birçok defa da mahkemeye intikal eden Demirexport Madeni'nde nihayet zafer işçinin oldu. Uzun süren çalışmalar sonucunda Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 2 Nolu Şubesi Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen genel kurul sonrası işçiler resmen sendikalı oldu. Genel Kurul sonucunda Şube Başkanı Erol Kasap, Şube Başkan Yardımcısı Özgür Sayar -Murat Çolak, Şube Sekreteri Fahri Yalçın, Şube Mali Sekreteri İrfan Uzun, Şube Teşkilatlanma Sekreteri Ahmet Keskin oldu. Sendikanın konferans salonunda gerçekleşen 2 Nolu Şube Genel Kuruluna Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gül Ahmet Güven, Genel Sekreter Tamer Küçükgençay, Genel Mali Sekreter Zekeriya Aydın, Genel Teşkilat Sekreteri Yasin Karatay, Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çimen ile Ege Bölgesi Şube Başkanı Recep Satır ve yönetimi, Soma Şube Başkanı Şevket Şahin ve yönetimi, 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Şendil ve yönetimi katıldı.

"Örgütlenmeyi başardık"
Genel Kurul'da konuşan 2 Nolu Şube Başkanı Erol Kasap, “Uzun süredir mücadelesini verdiğimiz örgütlenmeyi madende başardık. İşverenin yetkiye itiraz etmesi sonucu şube kurmada, seçimlerimizi yapmada geç kaldık. Bu dönem elbette sıkıntılı geçti. Müteşebbis heyet olarak çalışmanın zorluğunu yaşadık. Sizlerden gelen bütün sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Bu zorlukları birlikte atlattık. Bugün de burada şubemizin ilk olağan genel kurulunu yapmak için toplandık. Bu kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizleri her aşamamızda destekleyen genel merkez yönetimine ve burada kurulu şubelerimize de teşekkür ediyorum. Somamızın sorunlarının çözümünde yer almak istiyoruz, Somamızda kurulu diğer şubelerle uyum içinde çalışmak, sivil toplum örgütlerimizle birlikte hareket etmek istiyoruz, işçi kardeşlerimizin başta işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması olmak üzere, sorunlarının çözümü için mücadele etmek istiyoruz” dedi.

"İş kazalarını önlemek yasayla olmuyor"
İş kazalarının ülkenin kanayan yarası olduğunu belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gül Ahmet Güven, ”Maden sektöründe yabancı yatırımcılar var bunlarda iş kazaları olmuyor. Bunu sorgulamamız gerekir. Demek ki bu kazaları önlememiz yasalarla olmuyor artık bu zihniyet değişmelidir. Artık bu mücadelemize topyekun devam etmeliyiz" dedi.
Güven'in ardından konuşan Genel Sekreter Tamer Küçükgencay ise, “Soma felaketini yaşayanlar olarak, Siirt Şirvan’da hayatını kaybeden madenci ailelerinin acısını biliyor aynı yangını yüreğimizde hissediyoruz. 10 işçinin şehit olduğu 6 işçinin de kurtarılmayı beklediği ve belki artık onlar için umutlarımızın tükendiği gerçeğini bilmek de canımızı ayrıca yakıyor. Madencilik dünyanın en zor mesleği ama bir o kadar da helal, bir o kadar da onurlu, bir o kadar da saygıyı en çok hak eden meslektir. Dünyanın en zor mesleği olması demek, ölümün fıtrat olması demek değildir. Gelişmiş ülkelerdeki madenciler ölmüyorsa 'ölüm kaderde var' demek çelişkidir. Birileri kendi kaderini yazıp ölmüyorsa, biz de bu kaderi yazmayı öğrenecek, kendi kaderimizi yazacak ve ölmeyeceğiz” diye konuştu.

Yılmaz Sarıpınar 

 


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