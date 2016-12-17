Kuduz vakası iddiası üzerine harekete geçen Soma İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri hayvanın bulunduğu işletmeyi karantina altına alırken köyde kuduz hastalığına karşı önlem alındı. Mahalle sınırları içerisinde yaklaşık 10 gündür başıboş olduğu düşünülen bir ineğin zar zor yakalandığını belirten Darkale Mahalle Muhtarı Mustafa Güven, "Mahallemiz sınırları içersinde büyükbaş bir sığır başıboş bir şekilde gezerken köylüler tarafından fark edilerek bize haber verildi. Biz de hayvanda bir tuhaflık sezdiğimiz için hemen durumu ilgili yerlere bildirdik. Jandarma, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bilgi verdik. Ardından zor da olsa hayvanı yakaladık. Hayvanın sahibinin gelmesiyle kendisine teslim ettik. Ancak götürürlerken yolda hayvan ölmüş" dedi.

"Hayvanda kuduz hastalığı tespit edildi"

İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından hayvandan örnekler alındığını kaydeden Muhtar Güven, "İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından hayvan kuduz şüphesiyle dezenfekteli bir şekilde gömüldü. Gömülmeden önce de test için numuneler alındı. Yapılan incelemelerde hayvanın kuduz olduğu tespit edildi. Şimdi de köyümüzde bu hayvanla temas eden vatandaşlar kuduz hastalığına karşı aşılandı. İlçe Tarım Müdürlüğü de köyde bulunan tüm hayvanları aşılama çalışmalarına başladı. Öte yandan mahallenin genelinde veterinerler tarafından ilaçlama çalışmaları oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri mahalle sakinlerine yönelik önümüzdeki günlerde seminer düzenleyecek. Bazı önerilerde bulunacaklar" diye konuştu.

Cami hoparlöründen anons yapıldı

Darkale Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin hayvanlarını aşılatması yönünde cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Öte yandan köyde bulunan başıboş hayvanların Soma Belediyesi tarafından toplanıp Belediyeye ait Hayvan Barınağına götürüldüğü öğrenildi.

Yılmaz Sarıpınar