Kuduz vakası iddiası üzerine harekete geçen Soma İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri hayvanın sahibi olduğu işletmeyi karantina altına aldı. Köyde kuduz hastalığına karşı topyekun seferberlik başlatıldı. Mahalle sınırları içerisinde yaklaşık 10 gündür başıboş olduğu düşünülen büyükbaş bir ineğin zar zor yakalandığını belirten Darkale Mahalle Muhtarı Mustafa Güven,"Mahallemiz sınırları içersinde büyükbaş bir sığır başıboş bir şekilde gezerken köylüler tarafından fark edilerek bize haber verildi. Bizde hayvanda bir tuhaflık sezdiğimiz için hemen durumu ilgili yerlere bildirdik. Jandarma, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bilgi verdik. Ardından zorda olsa hayvanı yakaladık. Hayvanın sahibinin gelmesiyle kendisine teslim ettik. Ancak götürürlerken yolda hayvan ölmüş" dedi.

Hayvanda kuduz hastalığı tespit edildi

İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından hayvandan örnekler alındığını kaydeden Muhtar Güven, "İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından hayvan kuduz şüphesiyle dezenfekteli bir şekilde gömüldü. Gömülmeden önce de test için numuneler alındı. Yapılan incelemelerde hayvanın kuduz olduğu tespit edildi. Şimdi de köyümüzde bu hayvanla temas eden vatandaşlar kuduz hastalığına karşı aşılandı. İlçe Tarım Müdürlüğü de köyde bulunan tüm hayvanları aşılama çalışmalarına başladı. Öte yandan mahallenin genelinde veterinerler tarafından ilaçlama çalışmaları oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri mahalle sakinlerine yönelik önümüzdeki günlerde seminer düzenleyecek. Bazı önerilerde bulunacaklar" diye konuştu.

Cami hoparlöründen anons yapıldı

Darkale Mahallesi'nde kuduz hastalığı tespit edilen büyükbaş hayvan nedeniyle mahalle sakinlerinin hayvanlarını aşılatması yönünde cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Öte yandan köyde bulunan başıboş hayvanların Soma Belediyesi tarafından toplanıp Belediyeye ait Hayvan Barınağına götürüldüğü öğrenildi.

YILMAZ SARIPINAR