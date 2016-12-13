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Soma'da okulda yangın

Manisa'nın Soma ilçesinde tadilat halindeki bir ilkokulun çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Okulun hemen bitişiğinde bulunan başka bir okulda bulunan öğrenciler yangından dolayı tahliye edildi.

Somada okulda yangın

13 Aralık 2016 20:42
Soma'da okulda yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde tadilat halindeki Gazi İlkokulu'nda meydana geldi. Çatı katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Çok geçmeden olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ancak okulun araç girişi için kapısının kilitli olması ve kilidinin de olmaması müdahaleyi zorlaştırdı. Ardından kilitli olan okulun demir kapısı itfaiye tarafından kırılarak yangına müdahale edildi. Okulun sene başında güçlendirme için tadilata alınması nedeniyle boş olması, olası bir facianın da önüne geçmiş oldu.

Yangın çıkan okulun yanındaki diğer okul boşaltıldı
Yangın çıkan Gazi İlkokulu'nun hemen yanında başka bir okulun bulunması da paniğe neden oldu. Okuldaki öğrenciler hemen tahliye edilirken, öğrenci velileri büyük korku içinde okula akın etti.

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor
Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, okulun tadilat halinde olduğunu belirterek, "Herhangi can kaybı ve yaralanma yok. Okul güçlendirme çalışmaları yapılıyordu. Büyük ihtimal müteahhit elemanlarından kaynaklanan bir yangın. Hemen yanındaki 13 Eylül Ortaokulu'nda etüt ve kurs gören öğrenciler vardı. Hemen okul tahliye edildi" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Yılmaz Sarıpınar
 

Etiketler: soma


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