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Soma'da silahlı saldırı: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Somada silahlı saldırı: 1 ölü

26 Aralık 2017 11:31

Edinilen bilgilere göre, olay, Soma'nın Nihat Danışman Mahallesi Mehmet Topçu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi iddiasıyla gece saat 01.00 sıralarında M.B. (37) ile evinin önünde tartışan 3 kişiden biri pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunlardan biri M.B.'nin ensesine isabet etti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen ve ağır yaralı olarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılan M.B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobille kayıplara karışan 3 kişiyi tespit eden polis, araştırmalarını sürdürürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
M.B.'nin bir çimento fabrikasında operatör olarak çalıştığı öğrenildi.

Yılmaz Sarıpınar 

 

 

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