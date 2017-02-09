Somali Parlamentosu dün gizli olarak gerçekleştirdiği oylamada ülkenin yeni Cumhurbaşkanını seçti. Oylama sonucuna göre ABD vatandaşı da olan eski Başbakan Muhammed Abdullahi Farmajo yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Farmajo, 328 parlamento üyesinin oy kullandığı seçimin ardından zaferini ilan etti. 2012'de Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Hasan Şeyh Mahmut ikinci turda rakibi Muhammed Farmacu karşısında 97’ye 184 oyla mağlup olarak seçimi kaybetti.

Farmacu, bölgede hükumet kontrolündeki bölgede güvenlik önlemleri altında tebrikleri kabul etti.