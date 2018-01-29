Somali devletinden İhlas Vakfına teşekkür

Somali Meclis Başkan Vekili Mahad Abdalla Cawad ile Somali İmar ve İskan Bakanı Sadık Abdullah Abdi, Mogadişu ve Baidoa'ya 11 su kuyusu açan ve bir okul temeli atan İhlas Vakfına teşekkür ederek, vakıf temsilcileri Şaban Çakır ve Mustafa Sertel'e plaket takdim etti. Yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de Somali'ye gelerek Somali'de yaşanan dramı bütün dünyaya duyurmasından sonra Türkiye'nin önde gelen STK'larından biri olan İhlas Vakfının da 2012'den beri Somali'ye maddi ve manevi yardım yaptıklarını belirterek, geçen hafta Mogadişu ve Baidoa açtıkları 11 adet su kuyusu ile susuz bölgelerde yaşayan binlerce kişiyi sevindirdiklerini söyledi.

İhlas Vakfı temsilcisi Şaban Çakır ise, vakıf olarak hayırseverlerin yardım ve desteklerini Somali'ye ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Çakır, suyu olmayan bölgeleri Somali’nin Sesi Derneği ve İhlas Welfare Foundaditon Vakfı ile yapacakları projelerle suya kavuşturacaklarını belirtti. Çakır, ayrıca hayırseverlerin katkıları ile temeli atılan okul projesinin de bir an önce bitirilerek hizmete sunulacağını belirterek, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Abdiwali Ali Ibrahim