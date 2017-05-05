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Somali'de 1 ABD askeri öldü

ABD ordusunun, Somali'nin Barii kentinde Eş-Şebab terör örgütüne karşı yönelik yürüttüğü operasyonlarda 1 Amerikan askerinin öldüğü açıklandı.

Somalide 1 ABD askeri öldü

05 Mayıs 2017 21:01

ABD ordusu, Somali'nin Barii kentinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda 1 ABD askerinin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca ordu, Somali ordusuna destek ve takviye amaçlı operasyonlar yürüttüğünü bildirdi.  

Etiketler: ABD askeri, Somali


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