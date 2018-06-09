Somali'de ABD askerlerinin bulunduğu kampa saldırı: 5 yaralı

Somali’nin Cubaland eyaletindeki Sanguuni kasabasında bulunan ve ABD askerlerinin de ikamet ettiği kampa terör örgütü Eş-Şebab tarafından bomba yüklü bir araç ile saldırı düzenledi. Gerçekleşen saldırıda 5 Somali askerinin yaralandığı öğrenildi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş-Şebab Sözcüsü Ebu'musâb ise yaptığı açıklamada saldırıda çok askerlerin öldürüldüğünü iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede 1 ABD askeri öldürülmüş 4’ü ise yaralanmıştı.

Abdiwali Ali İbrahim