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Somali'de ABD askerlerinin bulunduğu kampa saldırı: 5 yaralı

MOGADIŞU-( IHA )- Somali’nin Cubaland eyaletinde bulunan ve ABD askerlerinin bulunduğu bir üsse gerçekleştirilen saldırı sonucu 5 Somali askerinin yaralandığı öğrenildi.

Somalide ABD askerlerinin bulunduğu kampa saldırı: 5 yaralı

09 Haziran 2018 23:37

Somali’nin Cubaland eyaletindeki Sanguuni kasabasında bulunan ve ABD askerlerinin de ikamet ettiği kampa terör örgütü Eş-Şebab tarafından bomba yüklü bir araç ile saldırı düzenledi. Gerçekleşen saldırıda 5 Somali askerinin yaralandığı öğrenildi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş-Şebab Sözcüsü Ebu'musâb ise yaptığı açıklamada saldırıda çok askerlerin öldürüldüğünü iddia etti.
Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede 1 ABD askeri öldürülmüş 4’ü ise yaralanmıştı.
Abdiwali Ali İbrahim  

 

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