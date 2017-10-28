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Somali'de patlama: 10 ölü, 8 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, başkanlık binası ve parlamento binası yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Somalide patlama: 10 ölü, 8 yaralı

28 Ekim 2017 19:15

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, başkanlık binası ve parlamento binası yakınlarında iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. İlk saldırı askeri personelin Nasahablod Oteline girişi sırasında gerçekleşti. Ardından Yüzbaşı Muhammed Hüseyin otelden silah seslerinin geldiğini bildirdi. İkinci saldırı ise eski parlamento binası önünde askeri birliklerin olduğu sırada gerçekleşti. Saldırıyı ise terör örgütü El-Shabab üstlendi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Mogadişu'da iki ayrı bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 358 kişi hayatını kaybetmişti. 

Etiketler: patlama, Somali

 

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