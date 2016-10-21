TİKA, Somali’de gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamada TİKA tarafından Somali Petrol ve Doğal Kaynak Bakanlığına donanım desteği sağlandı. Ekipmanlar Somali Petrol ve Doğal Kaynak Bakanı Mohammed Mukhtar İbrahim’in katıldığı törenle yetkililere teslim edildi.

3 aşamalı eylem planı oluşturuldu

Somali Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, TİKA’dan teknik altyapının geliştirilmesi çerçevesinde yardım talebinde bulundu. İç Savaş sonrasında altyapısı tamamıyla yok olan Somali devleti, her alanda olduğu gibi petrol, maden arama işleme ve diğer doğal kaynakların değerlendirilmesi konularında da desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda TİKA’nın koordinasyonunda, Somali Petrol ve Doğal Kaynak Bakanlığının teknik altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak 3 aşamalı bir eylem planı oluşturuldu. Söz konusu proje çerçevesinde birinci aşamada bakanlığın donanım ihtiyaçlarının giderilmesi, ikinci aşamada Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Teknik Uzmanlarının Somali’de yapacakları tespitler sonucunda gerekli teknik cihazların tespit edilmesi ve temin edilmesi, üçüncü aşamada ise Somalili personele yönelik olarak gerekli olan eğitimlerin gerçekleştirilmesi yer aldı.

Belirlenen programın ilk aşaması olarak Somali Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının talep ettiği donanım desteği TİKA tarafından verildi. TİKA tarafından temin edilen malzemeler, Somali Petrol ve Doğal Kaynak Bakanı Mohammed Mukhtar İbrahim, T.C. Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar ve TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz katılımıyla düzenlenen törende teslim edildi.

Törende açıklamalarda bulunan Somali Petrol ve Doğal Kaynak Bakanı Mohammed Mukhtar İbrahim, Türkiye’nin Somaliye yaptığı yardımları bu güne kadar hiçbir ülkenin yapmadığını, Türk Halkının gerçek kardeşleri olduğunu vurguladı. Somali Petrol ve Doğal Kaynak Bakanı İbrahim, Türkiye’de gündemini takip ettiklerini ifade ederek, her zaman Türkiye’nin ve Türk halkının yanında olacaklarını söyledi.

TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz ise 3 aşamalı olarak programlanan Somali Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi’nin 1’ci aşamasının tamamlandığını, diğer aşamalarının önümüzdeki aylarda uygulanacağını ifade etti.

Benan Özben