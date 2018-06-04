Somali’de tropik siklon faciası! 49 ölü, 90 kayıp

Uzun süren kuraklık etkisinin yeni silinmeye başladığı Somali’de bu kez de siklon sebebiyle birçok yerleşim yeri yıkılırken, binlerce hayvan telef oldu. Şiddetli yağış ve selin görüldüğü ülkede en az 49 kişi hayatını kaybederken 70 kişiden de haber alınamıyor.

Somali Afetle Mücadele Başkanlığı (NADFOR) ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yapılan açıklamalara göre, 168 bin kişi doğa olayından etkilenirken, 277 hektarlık yerleşim alanı zarar gördü. UNOCHA’nın yayınladığı rapora göre, afetten etkilenen bölgedeki evlerin yüzde 80’i yıkılırken toplam 33 okul afetten etkilendi. En fazla sahil kesiminde görülen ve 3 bin 600’den fazla aileyi etkileyen siklon, Bareeda, Caluula, Gumbax, Murcanyo, Xaabo kasabalarını etkiledi. Somali’nin Adal bölgesi ve kuzey kıyıları hala Sagar siklonunun etkisi altında.

Sagar Siklonu, Aden Körfezin’deki diğer ülkeleri de etkilerken Mayıs ayında Etiyopya’da 188 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.