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Somali’deki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Somalideki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti

25 Mart 2018 19:45

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Somali parlamento binasının yakınlarında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Bombalı bir araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan çok sayıda kişi de ambulanslarla bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Saldırganın, Kenya'nın Somali sınırında başlattığı duvar örtme çalışmalarına karşı bölgede gösteri yapan vatandaşları hedef aldığı düşünülüyor.

Geçen Perşembe günü de olay yerinden 200 metre ilerde meydana gelen patlamada 21 kişi ölmüş, 30 kişi de yaralanmıştı.  

Abdiwali Ali Ibrahim

Etiketler: patlama, Somali

 

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