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Somalili Uzmanlara Kalkınma Bankacılığı Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam Kalkınma Bankası (İKB), İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkelerde Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği (ADFIMI) ve Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) işbirliğinde Somali Kalkınma ve İmar Bankası uzmanlarına Kalkınma Bankacılığı konusunda eğitim verildi.


25 Kasım 2016 11:21

Somali’de yıllardır süren çatışmaların neticesinde kamu kuruluşlarının zarar görmesi nedeniyle kamu hizmetlerinin sekteye uğradığı, ekonomik gelişme ile birlikte tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi üretim sektörlerinin de olumsuz yönde etkilendiği belirtildi. Somali Federal Hükümeti ekonomik problemlerin çözümü amacıyla 2012 yılında 20 yıldır faal olmayan Somali Kalkınma Bankası’nın Somali Kalkınma ve İmar Bankası adıyla yeniden kurulması için karar aldı.

Yeni kurulmuş olan Somali Kalkınma ve İmar Bankasının kurumsal kapasitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla ADFIMI tarafından TİKA’ya iletilen talep üzerine TİKA, TKB ve İKB işbirliğinde Somali’den gelen uzmanlara eğitim verildi. TKB’nin uzman personeli tarafından yürütülen program kapsamında fizibilite analizi, proje döngüsü yönetimi, kalkınma bankacılığı, İslami finans ve bankacılığa dair diğer teknik konularda verilen eğitimlerin ardından, Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara Kalkınma Ajansı’na çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi.

"Somali’ye verilen karşılıksız destekten dolayı minnettarız"
Sertifika töreninde konuşan Ankara’nın Somali Büyükelçiliği Müsteşarı Suleiman Mohamed Karshe, eğitim programının gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Karshe, ayrıca Somali’nin kalkınması ve yeniden imarı için kurulmuş olan bankanın uzmanlarına verilen eğitimin çok önemli olduğunun altını çizerek Türkiye’nin başta TİKA olmak üzere diğer kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca Somali’ye verdiği karşılıksız destekten dolayı minnettar olduklarını ve bunu hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.
Somalili uzmanlar adına konuşan Ali Abdulle Nurda, gördükleri eğitim programının çok yararlı olduğunu belirterek teşekkür etti ve ülkelerine döndükten sonra öğrendikleri bilgileri çalışma arkadaşları ile paylaşacaklarının sözünü verdi. Tören, sertifikaların katılımcılara verilmesinin ardından sona erdi.
 

Etiketler: Somali


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