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Somalili vekilden, İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer'e ziyaret

Somali Meclis Başkan Yardımcısı Mahad Abdalla Cawad, yeni göreve başlayan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Somalili vekilden, İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncere ziyaret

23 Şubat 2018 18:47

İhlas Vakfının İstanbul Yenibosna’daki merkezinde gerçekleşen görüşmede, Somali Meclis Başkan Yardımcısı Mahad Abdalla Cawad, hayırseverlerin yardımlarını Somali'ye ulaştıran İhlas Vakfına ve bu yardımları gönderen hayırseverlere teşekkür etti.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek birlikte projeler geliştirerek Somali’ye ve Somali halkına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Abdiwali Ali Ibrahim
 

 

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