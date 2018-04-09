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Somali'ye inen BAE uçağındaki 10 milyon dolara el konuldu

Somali’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçakta 10 milyon dolar bulunmasının ardından paraya el konuldu.

Somaliye inen BAE uçağındaki 10 milyon dolara el konuldu

09 Nisan 2018 15:59

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı’na gelen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçaktan indirilen valizler, şüphe üzerine incelendi. Yerel basına göre, 3 valizde bulunan 10 milyon dolara el konuldu.

Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri paranın nereye ya da kime gönderilmek istenildiğine dair soruşturma başlatırken, Somalili yetkililerden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. 

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin düşük seviyede tutulduğu belirtiliyor.  

Hamad Alnajjar
 

Etiketler: Somali

 

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