Diğer
Kategoriler

Somaspor'un hakem isyanı

Bölgesel Amatör Lig 9. Grupta mücadele eden Manisa temsilcisi Somaspor Kulübü bir basın açıklaması yaparak, hakem hatalarından yıldıklarını, artık bu hataları yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

Somasporun hakem isyanı

21 Ekim 2016 08:48

Somaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "16.10.2016 Pazar günü Gönen’de Gönen Belediyespor - Somaspor arasında oynadığımız maçın 83. dakikasında attığımız golün sonrasında orta hakem golü nizami vermiş olup golden sonra santra vuruşu yapılacakken maçın dördüncü hakemi sahanın içine girerek orta hakem ile konuşarak nizami golümüzü iptal ettirmiştir" denildi.

Gönen Belediye hakkında şok iddia
Kulüpten yapılan açıklamada, "Somaspor maden emekçilerinin parası ile alın teri ile kurulmuş olup, zor şartlarda fedakarlıklarla ayakta duran bir takımdır. Sahada mücadelemizin karşılığı attığımız nizami golün verilmemesi maden emekçilerinin alın terinin çalınmasıdır. Somaspor her yıl Gönen’de mağdur ediliyor, Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu’nun ilçesi ve maçlarda hakemleri ziyaret ediyor. Alın teri ile kazandığımızı masa başında geri almak vebaldir. Bundan sonra hakem hatalarını yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz" ifadelerine yer verildi. 

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: hakem isyanı, Somaspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!