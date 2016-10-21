Somaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "16.10.2016 Pazar günü Gönen’de Gönen Belediyespor - Somaspor arasında oynadığımız maçın 83. dakikasında attığımız golün sonrasında orta hakem golü nizami vermiş olup golden sonra santra vuruşu yapılacakken maçın dördüncü hakemi sahanın içine girerek orta hakem ile konuşarak nizami golümüzü iptal ettirmiştir" denildi.

Gönen Belediye hakkında şok iddia

Kulüpten yapılan açıklamada, "Somaspor maden emekçilerinin parası ile alın teri ile kurulmuş olup, zor şartlarda fedakarlıklarla ayakta duran bir takımdır. Sahada mücadelemizin karşılığı attığımız nizami golün verilmemesi maden emekçilerinin alın terinin çalınmasıdır. Somaspor her yıl Gönen’de mağdur ediliyor, Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu’nun ilçesi ve maçlarda hakemleri ziyaret ediyor. Alın teri ile kazandığımızı masa başında geri almak vebaldir. Bundan sonra hakem hatalarını yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Yılmaz Sarıpınar