Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde hayata geçirdiği dev ulaşım hamlesi kapsamında Soma Cenkyeri - Avdan Minibüsçüler Kooperatifi’nin araçlarında dönüşüm yapıldı. Soma Cenkyeri’nde düzenlenen araç tanıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fevzi Demir, Soma Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Demiraslan, Soma Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Yıldırım, Toplu Taşıma Şube Müdürü Himmet Güneş, Cenkyeri - Avdan Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Zafer Kar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım töreninde konuşan Ulaşım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde il genelinde ulaşımda büyük dönüşüm sağladık. Modern, engelli ve yaşlı dostu olan Jest marka araçlarımız bundan sonra Soma da vatandaşlarımıza hizmet verecek. Şoför kardeşlerimizin kazasız belasız bir şekilde yeni araçlarını kullanmaları dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Kooperatif Başkanı Zafer Kar, “Araçlarımızı yenilemenin heyecanını yaşıyoruz. Başta Manisa BüyükşehiR Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cenkyeri- Avdan arasında toplu taşıma hizmetini artık yenilenen, engelli ve yaşlı dostu otobüslerimizle vereceğiz. Hayırlı olsun” dedi. Okunan duaların ardından kesilen kurdeleyle birlikle araçlar Cenkyeri-Avdan arasında Somalı vatandaşlara hizmet verecek.