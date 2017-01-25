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“Sömestr Cup“ futbol turnuvası Kuşadası’nda başladı

On Numara Sportif tarafından düzenlenen “Sömestr Cup” Kuşadası’nda başladı.

“Sömestr Cup“ futbol turnuvası Kuşadasında başladı

25 Ocak 2017 08:05

Geçtiğimiz ay İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in oğlu Murat Tolunay Sekin’in de sporcu olarak katıldığı turnuvanın açılışını Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı yaptı.

10 spor kulübünün U11 ve U13 Futbol takımının karşılaşacağı turnuvanın açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek “Kendi başarısını sağlamış olan insanlar çevresine, milletine, ülkesine de fayda sağlarlar. Sizlerin başarıları ülkemizin gelişimi için çok önemli. Geçtiğimiz ay İzmir’de gerçekleşen terör saldırısında şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin’in oğlu Murat Tolunay’ın da turnuvada mücadele edecek olması beni çok heyecanlandırdı. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bu tür organizasyonlar düzenlememiz teröre verilecek en büyük cevap olacaktır" dedi.

Açılış töreninde şehit polis Fethi Sekin’in oğlu Murat Tolunay Sekin, turnuvaya verdikleri destekten dolayı Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya teşekkür plaketi verdi. Açılış töreninin ardından turnuvadaki ilk maç olan Beşiktaş Spor Kulübü U11 ve Altay Spor Kulübü U11 takımları karşılaşmasının başlama vuruşunu şehit polisin oğlu Murat Tolunay Sekin, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı birlikte yaptı.

Etiketler: Fethi Sekin, Murat Tolunay Sekin, Sömestr Cup


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