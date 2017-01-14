Yılbaşı tatili ile nefes alan otel işletmecilerinin sömestr tatiliyle de yüzleri gülmeye başladı. Son bir ayda yoğun kar yağışı pistlerdeki sıkıştırılmış kar kalınlığını 1 metre 20 santime ulaşmasını sağlarken okulların kısa bir süre sonra tatile girecek olması da kış ve kayak merkezlerindeki beklentileri artırdı. Yarı yıl tatili öncesinde otellerde ön rezervasyon doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Kar kalitesi ve kalınlığının kayak için ideal seviyeye ulaşması dolayısı ile bazı yerli kayakseverler de şimdiden Palandöken'e akın etti.

Yabancı turist sayısının önceki yıllara göre düşmesine karşılık, yerli turistlerin ilgisinden memnun kalan otel işletmecileri sömestr tatili için özel paket programlar hazırlardı.

Palandöken'deki Sway Hotels Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, ön rezervasyonla dağdaki bütün otellerin yatak doluluk oranlarının yüzde 85'lere ulaştığını bunun ise sevindirici olduğunu belirtti. Palandöken ve Konaklı'daki kayak tesislerinin hazır olduğunu ve yerli misafirleri beklediklerine işaret eden Akça, "Sömestr öncesi Palandöken’de bütün hazırlıklar tamam. Kar durumu gayet iyi. Pistlerin yüzde yüzü açık. Palandöken ve Konaklı kayak tesislerimizin tamamı açık. Bütün misafirlerimize gündüz ve gece kayağı imkanı sağlıyoruz. Sömestri doluluk oranını yüzde 85-90'larla geçireceğiz. Her şey güzel. Palandöken’in ulaşımını söylemeye gerek yok. Havalimanından 15 dakika, şehir merkezine 5 dakika mesafedeyiz. Bütün kayakseverleri Palandöken’e bekliyoruz. Sömestr tatili için bütün hazırlıklarımız tamam. Meşaleli kayaklarımız var. Sömestrle ilgili değişik paketlerimiz var. Kar, pist problemi yok. Şu anda pistlere sıkıştırılmış 1 metre 20 santim kalınlığında kar var" dedi.

Ahmet Akbuğa

