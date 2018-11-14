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Şömineden sıçrayan alevler, evi küle çeviriyordu

Şömineden sıçrayan alevler, evi küle çeviriyordu
Şömineden sıçrayan alevler, evi küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katında şömineden alevlerin sıçraması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Yeni Bağdan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı binanın çatı katındaki Tuna Sefertaş isimli bir vatandaşa ait evde şöminedeki alevlerin sıçraması neticesinde yangın çıktı. Bir anda yükselen alevleri gören Sefertaş, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfiayw ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. 

Çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Hakan Öztürk 

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