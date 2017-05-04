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Somon DNA ile cilt yapınızı düzenleyin

Somon DNA'sının cilt yapısını desteklediğini belirten Estetik Hekimi Dr. Arzu Atalan, Somon DNA aşısı ile cildi yeniden yapılandırmak, gençleştirmek ve onarmak amacıyla uygulanan biorevitalizasyondanın yeni nesil bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Somon DNA ile cilt yapınızı düzenleyin

04 Mayıs 2017 11:18

Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Medikal Estetik Hekimi Dr. Arzu Atalan, “Doğal yaşlanma sürecinin cilt üzerindeki etkilerine bir de zararlı güneş ışınları, sigara, hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin eklenmesiyle cilt kalitesi bozulmaktadır. Bu etkilerle kolajen ve elastin lifler parçalanır, hyaluronik asit miktarı azalır. Sonuç olarak cilt daha kuru, daha mat ve cansız görünürken elastikiyeti de azalmaya başlar. Ciltte kırışıklıklar ve pürüzler meydana gelir. Somon DNA aşısı klinik olarak kanıtlanmış etkisi ile cilt yapısını güçlendirir, cildi sıkılaştırır ve nem dengesini düzene sokar. Bu etkiyi oluşturan polinükleotidler ve hyaluronik asit molekülleri vücudun tamamen doğal elemanlarıdır. Somon DNA aşısı cildi yeniden yapılandırmak, gençleştirmek ve onarmak amacıyla uygulanan biorevitalizasyonda yeni nesil bir yaklaşımdır. Bu uygulama ile fibroblast sentezi stimulasyonu ile hücre beslenmesi artar, UVB ışınlarının zararlı etkilerine karşı cilt korunur ve cilt derinlemesine nemlenir. Sonuç olarak cilt yüzeyinde aydınlanma ve parlaklık meydana gelir. Kollajen ve elastin stimulasyonu ve cilt sıkılığı ve esnekliği artar” dedi.

Somon DNA tedavi yöntemi ile cilt yapısının düzenlenmesinde etkili çözüm olduğunu ifade eden Dr. Atalan, “Yüz, boyun, dekolte, el ve dudak bölgelerinin onarımı ve gençleştirilmesinde, Akne skarlarının tedavisinde, hormonal saç dökülmesinin tedavisinde kullanılmaktadır” diye konuştu.

Uygulama sayısı ve seans aralığının hastanın ihtiyacına göre değiştiğini kaydeden Dr. Atalan, “Birlikte 10-15 günlük aralıklarla ortalama 4 seans olarak uygulanmaktadır. Bütün cilt tiplerine güvenli olarak uygulanabilen bu tedavi alerji riski taşımamaktadır ve sağlığa zararlı olabilecek yan etki bildirilmemişir. Uygulamanın güvenilirliği klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Somon DNA’sı çok küçük miktarlarda özel, ince uçlara sahip enjektörler ile cildin içine uygulanmaktadır” ifadelerini kaydetti.

Dr. Arzu Atalan, “Uygulama yapıldıktan sonra sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir durum oluşmaz. Uygulamadan sonra ciltte olumlu etkiler oldukça hızlı şekilde gözlemlenmeye başlar ve kademeli olarak her seans ile birlikte bu etkileri artar. Tedavinin etkileri ortalama olarak 12 ay boyunca devam eder” şeklinde konuştu.

Etiketler: somon DNA


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