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Son 1 haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildi

Son 1 haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildi
Son 1 haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda son bir hafta içerisinde 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, 12 Ekim - 18 Ekim 2018 PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda toplam 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre; operasyonlarda bir adet RPG-7 R/A, 15 adet piyade tüfeği, bir adet tabanca, 2 bin 167 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 14 adet RPG-7 R/A mühimmatı, 407 kg amonyum nitrat, 20 adet el bombası, iki adet gece görüş dürbünü, 11 adet telsiz ele geçirildi, 39 adet EYP ise imha edildi. Ayrıca, teröristler tarafından kullanılan 16 adet silah mevzii, sığınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.  

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