Son 1 haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 9-15 Kasım tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. İcra edilen operasyonlarda toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi. 6 adet piyade tüfeği, 1 adet AT-4, 1 adet AT-13, 1 adet LAW tanksavar silahı, 5 bin 736 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 4 adet muhtelif mayın, 85 kilogram amonyum nitrat, 56 kilogram C-4 patlayıcı madde, 65 kilogram tahrip kalıbı, 2 adet el bombası, 9 adet muhtelif telsiz ele geçirilirken, 24 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 31 adet silah mevzii, sığınak ve depo imha edildi. Söz konusu operasyonlarda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 93 litre kaçak akaryakıt, 17 bin 833 paket kaçak sigara, 19 adet cep telefonu ve bin 310 adet kaçak hayvan ele geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda harekatın başlangıcından bu yana toplam 4 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de ise mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 293 adet mayın ve bin 639 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

Abdullah Sarica