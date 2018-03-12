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Son 1 haftada yurt içinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 1 haftada yurt içinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son 1 haftada yurt içinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

12 Mart 2018 10:36

İçişleri Bakanlığı son bir haftada yurt içinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARINDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 13 (1 ÖLÜ, 7 SAĞ, 5 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

         5 MART PAZARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST SAĞ
►DİYARBAKIR/LİCE – 1 (SAĞ)
►VAN/ÇALDIRAN – 1 (SAĞ)
►ŞANLIURFA/SURUÇ – 2 (SAĞ)

      6 MART SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)
►OSMANİYE/MERKEZ – 1 (ÖLÜ)
►HATAY/ANTAKYA – 1 (SAĞ)

      7 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ – 3 TERÖRİST TESLİM
►ŞIRNAK – 3 (TESLİM)

         8 MART PERŞEMBE GÜNÜ – 2 TERÖRİST TESLİM
►ŞIRNAK – 1 (TESLİM)
►AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 1 (TESLİM)

      9 MART CUMA GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ
►KİLİS/MERKEZ – 1 (SAĞ)

     11 MART PAZAR GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM
►HATAY/ANTAKYA – 1 (SAĞ)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

   6 ilde (Mardin-10, Tunceli-4, Hakkâri-1, Bitlis-4, Batman-1, Diyarbakır-1) 21 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
►14’ü ağır ve uzun namlulu (1 M-16, 1 Doçka, 4 Roketatar, 8 Kalaşnikov, 1) toplam 21 silah,
►1.172 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,
►46 El Bombası,
►2.944 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,
►9 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.
 

 

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