Diğer
Kategoriler

Son 10 haftada 25 puan topladı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor’u 2-1 yenen Antalyaspor, son 10 haftada 25 puan toplayarak 5. sıraya kadar yükseldi.

Son 10 haftada 25 puan topladı

23 Ocak 2017 10:34

Süper Lig’in ilk 6 haftasında sadece 2 puan toplayan Antalyaspor, son 10 haftada 25 puan toplayarak 5. sıraya kadar yükseldi. Antalyaspor’da 7. hafta oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesi takımın başına Kasımpaşa’dan ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay yönetiminde Rizespor karşısında 1 puan alan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Akdeniz ekibi, sonrasında ligde oynadığı 10 maçta 25 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor’u 1-0 mağlup etti. 13. haftada lider Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor, bir sonraki hafta sahasında Fenerbahçe’yi Yekta Kurtuluş’un attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, Rıza Çalımbay gözetiminde 15. haftada deplasmanda oynadığı maçta Bursaspor’a 2-1 yenildi. Bursaspor maçıyla birlikte 9 hafta takımının başında olan Rıza Çalımbay, ikinci yenilgisini aldı. Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde oynadığı Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarını da kazandı. Antalya ekibi, son 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

(Adem Akalan / İHA)

Etiketler: Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!