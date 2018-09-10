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Son 24 satte 84 kişi hayatını kaybetti

Son 24 satte 84 kişi hayatını kaybetti
Son 24 satte 84 kişi hayatını kaybetti

Yemen’de, Cenevre’de gerçekleşen barış görüşmelerinin sonuç vermemesi sonrası yaşanan çatışmalarda 84 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’in batısındaki Hudeyde kentinde, Husiler ile hükümet güçleri arasında son 24 saat içinde çıkan çatışmalarda 84 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında, Husilerin elindeki Hudeyde ve çevresinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda koalisyon güçlerine ait 11 asker ile 73 Husi milisi öldü. 

BM’nin Yemen temsilcisi Martin Griffith dün yaptığı açıklamada, Husi delegasyonunun Cenevre’ye gelmemesi sonucu Cenevre’deki Yemen barış görüşmelerinin başarısız olduğunu duyurmuştu.  

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