İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son 3 derbi berabere bitti

Son 3 derbi berabere bitti
Son 3 derbi berabere bitti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 3 derbi müsabakasında da kazanan taraf çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik skorla tamamlandı. Bu maçla birlikte iki takım arasında oynanan son 3 derbi müsabakası da beraberlikle bitmiş oldu.

İki takım arasında oynanan son 3 maç şöyle: 

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Spor Toto Süper Lig)
17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Spor Toto Süper Lig)
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2 (Spor Toto Süper Lig)  

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.