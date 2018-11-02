Son 3 derbi berabere bitti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik skorla tamamlandı. Bu maçla birlikte iki takım arasında oynanan son 3 derbi müsabakası da beraberlikle bitmiş oldu.

İki takım arasında oynanan son 3 maç şöyle:

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Spor Toto Süper Lig)

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Spor Toto Süper Lig)

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2 (Spor Toto Süper Lig)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

