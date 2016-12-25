Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta ligin ilk yarısı sona erdi. 17 hafta süren ligin ilk yarısında Orduspor, gösterdiği başarılı performans ile son 3 yılın en iyi performansı elde etti. Karadeniz ekibi lige eksi 9 puan cezası ile başlamasına rağmen 17 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken topladığı 20 puanla son 3 sezondaki en iyi ilk yarı performansına imza atmış oldu. Orduspor 2016-2017 sezonunda çıktığı 17 karşılaşmada ise 23 gol atma başarısı gösterirken kalesinde ise 28 gol gördü.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında 7 puan

2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig’de ise Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Orduspor, iki sezonun ilk yarılarında başarısız bir sezon geçirdi. Karadeniz ekibi 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele verirken ligin ilk yarısında çıktığı 17 karşılaşmada sahadan 2 galibiyet 1 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrıldı. Orduspor bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde 36 gole engel olamadı. Bu sonuçlarla birlikte Orduspor 2014-2015 sezonunun ilk yarısında 7 puan toplayabildi.

2015-2016 sezonunun ilk yarısında 13 puan

2015-2016 sezonuna gelindiğinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele vermeye başlayan Orduspor, ligin ilk yarısında beraberlikleri ile gündeme geldi. Mor-beyazlılar çıktığı 17 maçta 2 galibiyet 7 beraberlik alırken, 8 mağlubiyete engel olamadı. Orduspor bu maçlarda gol yollarında etkisiz kalınca 14 gol kaydetti. Attığı 14 gole karşı Orduspor, kalesinde 25 gol gördü. Bu sonuçlarla birlikte Orduspor 2015-2016 sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 13 puan toplama başarısı gösterdi.

Son 3 sezonun en iyi ilk yarısı

Mor-beyazlılar 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının ilk yarılarında çıktığı 34 maçta 4 galibiyet alırken 22 müsabakadan yenik ayrıldı. Karadeniz ekibi 2016-2017 sezonunda çıktığı 17 karşılaşmada ise aldığı 5 galibiyet, 5 beraberlik ve topladığı 20 puan ile son 3 sezonun en iyi ilk yarı performansına ulaşmış oldu.

Doğan Arzık

