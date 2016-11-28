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Son 42 yılın en kötüsü

Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta sonunda 12 puana ulaşan Trabzonspor, son 42 yılın en kötü istatistiğini elde etti.

Son 42 yılın en kötüsü

28 Kasım 2016 11:59

Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, tarihi bir çöküş yaşıyor. Ligin geride kalan 12 haftalık bölümünde 12 puan toplayan Karadeniz ekibi, 14. sırada yer alarak kötü gidişin önüne geçemiyor. Ligin son 4 haftasında maç kazanamayan bordo-mavililerin, bu kötü durumu camiayı endişelendiriyor.

1974-1975 SEZONUNDA SONRAKİ EN KÖTÜ DÖNEM

Lige çıktığı 1974-1975 sezonunda, galibiyetlere 2 puan verildiği sezonda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, attığı 7 gole karşılık kalesinde ise 6 gol görmüştü. Topladığı 12 puan ile 8. sırada yer alan bordo-mavililer, söz konusu tarihin ardından bu sezon en kötü dönemini yaşadı. Trabzonspor, galibiyetlere 3 puan verildiği 2016-2017 sezonunda ise oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 7 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 12 puan ile 14 sırada yer alan Karadeniz ekibi, lige çıktığı günden itibaren yer aldığı sezonların en kötüsünü bu dönemde yaşadı.

SON 42 SEZONUN EN AZ GALİBİYETİNİ ALDI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de geçirdiği son 42 sezonun en az galibiyetini bu sezon aldı. 1974-1975 sezonunda 12. hafta itibariyle 3 galibiyet alan bordo-mavililer, söz konusu sezonun ardından Süper Lig’de geçirdiği sezonlar arasında 12. hafta itibariyle en az galibeyetini ve puanını topladı.

EN FAZLA MAĞLUBİYETİ BU SEZON ALDI

Karadeniz ekibi, lige çıktığı 1974-1975 sezonunda bile oynadığı 12 maçta 3 mağlubiyet alırken, bu sezon aldığı 6 mağlubiyetle Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla mağlubiyetini alarak bu alanda rekora imza attı.

REKOR PUAN KAYBI YAŞADI

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda elde ettiği istatistik verileriyle de bir çok alanda rekora imza attığı gibi yaşadığı puan kayıplarıyla da tarihinin en çok puan kaybettiği dönemi yaşadı. Bordo-mavililer, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puan kaybetti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU ARADI

Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla geçtiğimiz sezonu bile arar oldu. Geçen sezon 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan bordo-mavililer 9. sırada yer aldı. Bu sezon ise 12 maçta 12 puan toplayan Karadeniz ekibi, 14. sırada kendine yer bulabildi.

Gökmen Şahin 

Etiketler: Trabzonspor


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