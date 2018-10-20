"Son 5 dakika..."

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, evinde karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'a 74-66 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ivanovic, açıklamalarında şunlara yer verdi:

“Bu akşam kupadaki yaşadığımızın problemin aynısını yaşadık. Şut atanları engelleyip baskılı müdafaa yapamadık. Son 5 dakikada mücadele eden oyuncularımı kutluyorum.”

Beşiktaş Sompo Japan basketbolcusu Erkan Veyseloğlu, seri galibiyetlere ihtiyaçlarının olduğunu aktardı. Veyseloğlu, “İyi başlamadığımız ve kötü oynadığımız bir maçtı. Son 5 dakikasında biraz daha kendi karakterimizle oynadığımızı düşünüyorum. Farkın 15 sayılarda olması biraz daha maçı kazanmamızı zorlandıran etkendi. Maalesef geri gelemedik. Biraz daha derli toplu oynayıp ligdeki konumumuzu güçlendirecek galibiyetler alıp seri galibiyetlere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra umarım bunu gerçekleştiririz” dedi.

Ömer Çetin - Mustafa Apaydın