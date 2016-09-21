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'Son 5 yılda yağan yağmur 2 saatte yağdı'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Beşikdüzü ilçesine son 5 yılda yağan yağmurun 2 saatte yağdığını belirterek, “3 yıl önce yine burada baskın bir yağış olmuştu. Ama bu onun 4 misli ölçeğinde meydana gelmiş afet boyutunda önemli bir felaket” dedi.

Son 5 yılda yağan yağmur 2 saatte yağdı

21 Eylül 2016 21:28
'Son 5 yılda yağan yağmur 2 saatte yağdı' - Tıkla İzle

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde öğle saatlerinde itibaren başlayan şiddetli yağışın ardından ilçe merkezinde ve mahallerde sel ve heyelan meydana geldi. Atatürk Anaokulu’nda kurulan kriz masasında sel felaketini değerlendiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yarın itibariyle hasar gören işyerlerindeki temizleme başlayacaklarını belirterek, “Büyük bir maddi zarar var. Beşikdüzü’nün ilçe merkezinde hemen hemen bütün işyerlerinin ve hatta konutların ilk katlarının hasar görmüş durumda. Bu hasarların AFAD müdürlüğü tarafından raporlarının hazırlanması sonucunda devletimiz onları yerine getirecektir inşallah. Yarın itibariyle hasar gören yerlerin temizleme çalışmalarını akşama kadar tamamlamış olacaklardır. Ağaçlı ve Dolanlı mahallerinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok yerde heyelanlar meydana geldi. Ulaşılamayan yerlerinde ulaşılabilmesi için çalışıyoruz. Haber alınamayan hiçbir yerimiz yok. Ama Dolanlı ve Ağaçlı mahallelerimizde iş makinelerimiz yol açma çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki saatlerinde yollarımız tamamen açılacak” ifadelerini kullandı.

Metrekareye 262 kilogram yağış düştü

3 yıl öncede ilçede baskın bir yağışın olduğunu kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Metrekareye 262 kilogram yağış düştü. Bu yağış 5 yılın toplamından fazla. Son 5 yılın toplamından fazla olan yağış birkaç saat içerisinde Beşikdüzü’müzü işgal etmiş bulunmaktadır. 3 yıl önce yine burada baskın bir yağış olmuştu. Ama bu onun 4 misli ölçeğinde meydana gelmiş afet boyutunda önemli bir felaket. Bu felaketin yaraladığı mutlaka sarılacaktır. Devletimize ve halkımıza güveniyoruz. Ama can kayıpları geri gelmiyor. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.


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