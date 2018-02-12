Son 6 yılda Türkiye’de kurulan yabancı şirket sayısının 2 kat arttı

Dünyanın önemli sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketlerinden Marsh'ın Türkiye’de çok uluslu yabancı şirketler için kurduğu Multinational Client Service (MCS) adındaki ekibin lideri Ali Şerefli, Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki yabancı şirket sayısında da son yıllarda önemli oranda artış yaşandığını belirtti. 2016’da faaliyetlerine başlayan ve halihazırda 500’den fazla çok uluslu şirkete hizmet verdiklerini kaydeden Şerefli, 1954’ten 2010’a kadar geçen sürede 25 bin yabancı çok uluslu şirket kurulurken, bu sayının 2017 itibari ile 2 kattan fazla artarak 55 bine yaklaştığını anlattı.

Küresel sigorta programları artıyor

Türkiye’de sayıları hızla artan çok uluslu yabancı şirketlerin risk yönetimi ve satın alma stratejilerine paralel olarak global sigorta programlarının sayı ve çeşitlerinde de artış gözlemlendiğine dikkat çeken Şerefli, "Küreselleşen sigorta satın alımları ile risk dağıtan şirketler ülke kanunlarına uygun en geniş teminat yapısıyla ve en düşük maliyetleri ile birlikte elde ediyor. Örneğin Türkiye’de üretim yapan çok uluslu şirketlerin birçoğunun yangın ya da üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları global program kapsamı altında. Düşük maliyet ve geniş teminat beklentileri ile birlikte global programları tamamlayıcı diğer sigorta teminatlarının (sağlık, oto, alacak sigortası, nakliyat gibi) oluşturulması, hasar anında hızlı ve güvenilir danışmanlık hizmeti, risk danışmanlığı hizmetlerinin (iş sürekliliği yönetimi, siber risk analizi, tedarikçi risk analizi, kurumsal risk analizi gibi) sağlanması, Türkiye’de düzenlenen poliçelerdeki teminatların genişletilmesi gibi onlarca ihtiyacı bulunuyor. Bu aşamada Marsh Türkiye bünyesinde hizmet veren MCS yabancı şirketlere risk yönetimi, satın alma stratejilerine ait global sigorta programları gibi farklı alanlarda önemli destekler sağlıyor” diye konuştu.